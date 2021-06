Calciomercato Juventus, Raiola fa sul serio | Addio a Pogba

Mino Raiola potrebbe portare de Ligt via dalla Juventus, col Barcellona interessato anche a mettere le mani su Pogba

La Juventus da tempo segue Paul Pogba per quello che sarebbe un ritorno gradito al club bianconero e a Massimiliano Allegri, suo grande estimatore. Con il Manchester United ha un contratto fino al 2022, ma dall’arrivo di Bruno Fernandes non è più l’uomo chiave dei Red Devils. Ma le cose potrebbero non andare per il verso giusto, visto il gran rapporto che c’è tra Raiola e Joan Laporta. Il super agente potrebbe portare Pogba al Barcellona, ma non solo. Si parla molto anche di un trasferimento di Matthijs de Ligt.

Juventus, Raiola ‘sistema’ de Ligt e Pogba

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Laporta lavora a uno scambio che porterebbe Ousmane Dembélé al Manchester United e Paul Pogba al Barcellona. Una beffa clamorosa per la Juve, che segue anche l’esterno offensivo francese per rinforzare l’attacco. Ma non solo. Raiola lavorerebbe anche per l’approdo di de Ligt tra le fila dei catalani, che da tempo sognano di ricomporlo al suo collega nell’Olanda e grande amico de Jong.

Per la cessione di de Ligt, la Juventus incasserebbe una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Una sorta di ‘tradimento’ di Raiola, che come tutti i procuratori preferisce curare i propri interessi e quello dei suoi assistiti.