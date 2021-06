Cristiano Ronaldo fa discutere, in tema di calciomercato e sul campo. Nelle ultime ore, non sono mancate le esultanze e gli sfottò dopo l’eliminazione del suo Portogallo da Euro 2020. Arriva una risposta piuttosto dura

Cristiano Ronaldo, lo si voglia o no, è un campione, un’icona, un simbolo che divide totalmente i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua personalità è indiscussa, ma a volte si abbina a comportamenti, almeno mediaticamente, parecchio criticati e mal digeriti. Di certo, il suo apporto sul campo è indiscutibile e lo porta a essere uno dei campioni più apprezzati negli ultimi decenni. Dal punto di vista realizzativo è implacabile, che sia col Portogallo o con la Juventus, ma la stagione che si è appena conclusa per lui non è stata esattamente ideale.

Con la Juventus è arrivata l’eliminazione dalla Champions League ed è stata a dir poco prematura, avvenuta già agli ottavi di finale. Stesso risultato a Euro 2020, dove il suo Portogallo, nonostante abbia espresso un buon calcio, è stato costretto ad abdicare contro un ottimo Belgio. E nelle ultime ore, inevitabilmente, non sono mancate le critiche e anche qualche sfottò per Ronaldo. Un comportamento che ora viene anche fortemente criticato da qualcuno in particolare.

Juventus, Mazzocchi in difesa di Cristiano Ronaldo dopo gli attacchi post eliminazione

Non tutti, però, sono contro CR7, anzi. E infatti è arrivato un vero e proprio sfogo in difesa del campione portoghese e della Juventus. A esprimersi in termini piuttosto forti, tramite il suo profilo Twitter è Marco Mazzocchi. Il noto giornalista sottolinea come gioire per l’eliminazione di Ronaldo, e di conseguenza del Portogallo, sia assolutamente sbagliato: “Godere delle sconfitte altrui è uno dei sentimenti più meschini del calcio. E se a godere del ko di Cristiano Ronaldo sono giornalisti, raschiamo il fondo. Parlo di un campione che rimpiangeremo quando smetterà. Da giornalista, un piacere raccontarlo. Un disonore gufarlo”.

Parole chiare che si inseriscono nelle grandi discussioni delle ultime ore. E ora è tempo di estate e calciomercato per Cristiano Ronaldo: dall’eliminazione a Euro 2020 al possibile addio alla Juventus. Le prossime saranno, ancora una volta, le sue settimane.