La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni eccellenti: scambio in Serie A

Saranno ore intense in casa Juventus per mettere a segno i primi colpi importanti, ma non solo. Il club bianconero starebbe pensando anche scambi suggestivi in Serie A per quanto riguarda cessioni eccellenti. Sul punto di dire addio ci sarebbe anche il centrocampista brasiliano, Arthur Melo, che non ha entusiasmato più di tanto dopo il suo arrivo a Torino nell’affare con Miralem Pjanic passato al Barcellona.

Calciomercato Juventus, Arthur verso la cessione: idea folle in Italia

Come svelato dal giornalista Paolo Bargiggia sul suo sito ufficiale ci sarebbero stati anche contatti in corso nello scorso weekend con gli agenti di Arthur e Milinkovic Savic. Il brasiliano non è considerato indispensabile da Massimiliano Allegri e così ci potrebbe arrivare la sua cessione in estate. La Juventus offrirebbe un prestito biennale con obbligo di riscatto per il serbo girando in prestito semplice Arthur alla Lazio, con l’aggiunta del pagamento della metà dell’ingaggio del centrocampista sudamericano. L’operazione resta complicata: trattare con Claudio Lotito non è per nulla facile.

Uno scambio davvero suggestivo in vista della prossima stagione. L’obiettivo della Juventus è quello di incrementare il tasso tecnico del centrocampo bianconero, un reparto che ha deluso completamente sotto la gestione Pirlo. Nel mirino anche il giovane centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, Manuel Locatelli, che si sta mettendo in luce ad Euro2020.

