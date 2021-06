Ivan Perisic, esterno sinistro dell’Inter di Beppe Marotta, potrebbe lasciare i nerazzurri nella prossima finestra estiva di calciomercato: le ultime

Il calciomercato dell’Inter si è già infiammato all’inizio della scorsa settimana con l’accelerata e la chiusura del colpo Calhanoglu. I nerazzurri infatti, che potrebbero non avere a disposizione Eriksen per la prossima stagione, si sono tutelati con l’arrivo del giocatore turco a parametro zero. Oltre agli arrivi però, in casa Inter l’imperativo è cedere per liberare il monte ingaggi e trovare la liquidità necessaria per affrontare al meglio la prossima annata. Ecco perché Achraf Hakimi, laterale destro marocchino, dopo appena un campionato con la Beneamata è destinato ad approdare al PSG di Mauricio Pochettino per una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Fra i tanti nomi sulla lista dei trasferimenti c’è anche quello di Ivan Perisic, esterno sinistro croato attualmente impegnato proprio con la sua nazionale ad Euro 2020. L’ex giocatore del Bayern Monaco, che nei giorni scorsi è risultato positivo al Coronavirus, potrebbe aver chiuso qui il suo europeo dopo tre ottime prestazioni nel gironcino che, in extremis, ha visto la sua selezione qualificarsi agli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, addio Perisic | Idea di scambio

Ivan Perisic, jolly vero e proprio di centrocampo e attacco, ha molti estimatori soprattutto in Bundesliga, campionato che il croato conosce come le sue tasche e dove ha sempre impressionato. Il classe 1989, in vista dell’imminente finestra dei trasferimenti, potrebbe addirittura finire in uno scambio con Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund e compagno di nazionale di Romelu Lukaku.

Il giocatore belga, vicinissimo alla Juventus qualche stagione fa, ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, simile a quella di Perisic e andrebbe a coprire le possibili partenze di diversi elementi della mediana della Beneamata. Per Perisic invece, si tratterebbe di un ritorno nella Ruhr dopo l’esperienza durata un anno e mezzo al Signal Iduna Park.