Calciomercato Inter, bomber da urlo | Lo porta Messi!

Leo Messi alleato, a sorpresa dell’Inter. L’argentino può portare alla corte di Conte il top player: lo scenario di mercato

Se da un lato Conte tiene alta la concentrazione per la complessa sfida contro il Torino, dall’altro il focus della dirigenza nerazzurra si chiama calciomercato. Un intrigo in attacco può coinvolgere Barcellona e Manchester City, con l’Inter pronta ad approfittarne e a mettere a segno un clamoroso colpo ‘grazie’ a Messi.

Calciomercato Inter, Messi da Guardiola: colpo top per Conte

Pep Guardiola e Leo Messi sembrano sempre più vicini a ‘ritrovarsi’ nel 2021. Il rinnovo monstre dell’allenatore con il Manchester City riporta con forza la ‘Pulga’ in orbita ‘Citizens’. Il Barcellona per rimpiazzare Leo non smettono di pensare a Lautaro Martinez, con il quale c’è da tempo un accordo. Resta il nodo clausola, con l’Inter che non è intenzionata a scendere sotto il muro dei 111 milioni per il 10 nerazzurro.

Sul ‘Toro’, che a fine stagione potrebbe salutare, c’è anche il Real Madrid. Un intreccio sull’asse Milano-Barcellona-Manchester che può, di fatto, liberare Gabriel Jesus la prossima estate. Il brasiliano, con Messi alla corte di Guardiola ed il conseguente rinnovo di Aguero, non troverebbe spazio. Il 23enne verdeoro, già accostato a Inter e Juventus e a quota 3 presenze e 3 reti in stagione, rischia di finire sul mercato.

Gabriel Jesus, dunque, come erede di Lautaro Martinez nello scacchiere tattico di Conte: Marotta penserebbe ad un’offerta di 70-80 milioni di euro per strappare l’ex Palmeiras al Manchester City.

