Calciomercato, sogno Messi | Nuovo assalto! I dettagli

Il futuro di Lionel Messi al Barcellona è in bilico e a breve un top club potrebbe tentare l’assalto decisivo

Fa sempre più discutere il futuro di Lionel Messi, che ha voglia di lasciare Barcellona. La Pulce argentina ha il contratto in scadenza nel 2021 e parecchi top club si sono fatti in avanti, ma la decisione definitiva non è stata ancora presa. Anche perché un calciatore come Messi può permettersi di aspettare e valutare le migliori proposte possibili. Per l’Inter è certamente un bellissimo sogno, ma i nerazzurri non sono l’unico club sul giocatore.

Affondo del Manchester City per Messi

Pep Guardiola ha rinnovato il proprio contratto fino al 2023 con il Manchester City, ponendo le basi per un futuro che potrebbe vedere Lionel Messi in Premier League. Il sogno dell’ex allenatore del Barça è accogliere uno dei suoi pupilli con cui ha conquistato i maggiori successi della sua carriera. ‘The Sun’ ha addirittura parlato di un assalto a gennaio, con una possibile offerta vicina ai 50 milioni pur di anticipare la concorrenza.

Messi al Barcellona non è felice, lo hanno dimostrato le parole all’aeroporto al ritorno dall’Argentina: “Sono stanco di essere sempre il problema di tutto“. Sulla Pulce argentina si era espresso l’ex agente di Griezmann, che ha affermato: “Leo è imperatore e monarca, non ha preso bene l’arrivo di Grizou“. Insomma, un altro caso sta per scoppiare.

