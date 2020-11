Calciomercato, addio e assalto a Barella | No secco dell’Inter

Nicolò Barella è uno dei migliori centrocampisti dell’Inter, al quale è arrivata un’offerta da un club spagnolo

Grande stagione fin qui disputata da Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter, oltre ad affermarsi come uno dei migliori in Serie A nel suo ruolo, sta acquisendo grande esperienza internazionale con ottime partite disputate in Champions League e con la maglia della nazionale. Inevitabile che poi alcuni top club se ne accorgano, in particolare l’Atletico Madrid.

Inter, assalto dell’Atletico Madrid per Barella

Diego Pablo Simeone apprezza molto le qualità di Nicolò Barella. Secondo l’allenatore dell’Atletico Madrid, il centrocampista nerazzurro si sposa perfettamente con le sue idee di gioco. I Colchoneros stanno pensando di partire all’assalto dell’ex Cagliari, soprattutto in ottica addio di Saul.

Sì, perché il futuro di Saul all’Atletico è in bilico e nelle prossime sessioni di mercato potrebbe lasciare Madrid. Una cessione dolorosa, per il quale Simeone vorrebbe cautelarsi con l’acquisto di Barella. Tuttavia, da parte dell’Inter c’è un rifiuto totale di trattare l’addio di uno dei suoi migliori elementi.

