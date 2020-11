Real Madrid, Zidane perde il difensore | Salterà la sfida con l’Inter

Niente Champions League per Sergio Ramos, fermato da un infortunio

Un pensiero in meno per l’Inter, uno in più per il Real Madrid. Gli esami strumentali eseguiti in giornata per Sergio Ramos hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Ancora incerti i tempi di recupero per il capitano madrileno, ma sarà abbastanza improbabile vederlo in campo a San Siro contro l’Inter martedì prossimo in Champions League. Zidane, invece, può sorridere per il recupero di Hazard e Militao, entrambi guariti dal Covid-19.

