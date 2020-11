Calciomercato Inter, agente allo scoperto | “Vogliamo una nuova squadra”

L’Inter è alla ricerca di nuovi elementi per rinforzare la rosa: arrivano le parole dell’agente che spalancano le porte

L’Inter ha un disperato bisogno di un centravanti che riesca a sostituire a dovere Romelu Lukaku. Antonio Conte ha a disposizione Pinamonti come 4^ punta, non ritenuto all’altezza del bomber belga. Il club nerazzurro, quindi, è alla ricerca di un profilo internazionale con tanta esperienza, capace di massimizzare il numero di minuti concessi da Conte. E quel giocatore è Olivier Giroud.

Inter, l’agente di Giroud allo scoperto

Michael Manuello, agente di Olivier Giroud, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘FootMercato‘: “Non bisogna essere ciechi, Frank Lampard ha messo Abraham nelle gerarchie davanti a Giroud. Forse non è giusto per ciò che ha dato Olivier, ma è una sua scelta. Tanti allenatori non vogliono puntare su di lui, poi gioca e si accorgono che lui è meglio di altri“.

Manuello si è poi soffermato sull’addio di Giroud dal Chelsea e la possibilità di approdare in Serie A: “Il contratto non verrà prolungato, scadrà a giugno prossimo. Il suo futuro verrà valutato da metà dicembre, per ora non ci interessano le voci. Il ritorno in Francia non è una priorità, preferiamo un’esperienza all’estero per confrontarci con un’altra cultura“. Un chiaro riferimento al campionato italiano, il futuro di Giroud potrebbe essere all’Inter.

