Calciomercato Milan, tentazione per Ibrahimovic | L’ex Inter lo chiama

Il Milan si è aggrappato a Zlatan Ibrahimovic in quest’inizio di stagione. Lo svedese, però, ha un estimatore ed è un grande ex Inter

La firma di Zlatan Ibrahimovic con il Milan lo scorso gennaio era stata accompagnata da diversi dubbi sulla tenuta fisica e sull’età dello svedese. La punta, però, partita dopo partita ha ritrovato una condizione fantastica e sta trascinando i rossoneri nelle parti alte della classifica di Serie A. José Mourinho ha voluto elogiare indirettamente la punta in un’intervista a Tencent Sports.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic e gli elogi di Mourinho. Nuova suggestione

Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Tottenham: “Per fare l’allenatore hai solo bisogno del tuo cervello e accumulare esperienza non può che migliorarti. Alcuni lavori, come quello del calciatore, invece, richiedono una condizione fisica particolare. Un 40enne non ha lo stesso potenziale di un ventenne, a meno che non si parli di Zlatan Ibrahimovic”. Un elogio chiaro in piena regola che ricorda quanta stima ci sia tra i due. I successi sono arrivati insieme all’Inter e poi anche al Manchester United. E chissà che da queste suggestioni nei prossimi mesi non possa nascere una possibilità di vedere Zlatan al Tottenham. Di certo, Mourinho riconosce quanto sia speciale lo svedese.

