Calciomercato Juventus e Inter, addio a gennaio | Salta lo scambio!

Il top player è ormai deciso a dire addio a gennaio: salta lo scambio, Juventus e Inter sono avvisate

Nonostante manchi ancora molto alla riapertura del calciomercato invernale, Inter e Juventus sono già al lavoro per gennaio. In tal senso, sta per sfumare ufficialmente lo scambio con il top club: possibile doppia beffa per Conte e Pirlo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bomber da urlo | Lo porta Messi!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto Barcellona | 70 milioni!

Calciomercato Juventus e Inter, cambia tutto: niente scambio

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, in casa Real Madrid sarebbe ormai ‘ufficiosa’ la decisione di Isco di salutare i ‘Blancos’. Un addio ormai certo quello del trequartista che a gennaio dirà addio al club spagnolo. In tal senso, secondo quanto scrive ‘Don Balon’, sul gioiello ex Malaga si starebbe facendo avanti il Psg.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Nonostante dei contatti con l’Inter per lo scambio Paredes-Eriksen, il club francese avrebbe deciso di invertire la rotta e puntare tutto su Isco. Le ultime prestazioni del danese non hanno convinto Tuchel, deciso dunque ad accelerare per il giocatore di Zidane. Una possibile clamorosa beffa per la Juventus che segue Isco da tempo ma non solo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno in attacco | Operazione in stile Morata

L’Inter continua a pensare alla cessione di Eriksen con Conte che ha ormai scaricato l’ex Tottenham. Difficilmente sarà al Psg il futuro del talento nerazzurro, destinato a salutare Milano in inverno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, alta tensione col big | ‘Bomba’ in diretta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio | Cifre e dettagli