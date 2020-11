Calciomercato Juventus, occasione shock | 30 milioni per due big del Real

Non è una situazione facile per il Real Madrid che potrebbe perdere due elementi importanti a basso costo: occasione per la Juventus

Il Real Madrid sta vivendo diverse difficoltà in questo avvio di stagione e, come tante big europee, sta facendo fatica sia in campionato che nelle coppe. I ‘Blancos’ hanno collezionato sedici punti nelle prime otto gare disputare nella Liga, frutto di cinque vittorie e un pareggio, che vanno ad aggiungersi alle due sconfitte contro Valencia e Cadiz.

Intanto secondo il giornalista Eduardo Inda, che ha parlato ai microfoni di ‘El Chiringuito’, ci sarebbe anche un problema riguardo Isco e Marcelo: “I compagni non vogliono che giochino Isco e Marcelo. Dicono che loro corrono meno di tutti, il che è molto grave all’interno di uno spogliatoio”.

Calciomercato, occasioni Isco e Marcelo: possono provarci Juventus, Inter e Milan

A questo punto i due calciatori sembrerebbero più in bilico che mai e l’addio appare molto probabile. Degli affari potrebbero essere portati a termine già a gennaio e potrebbero pensarci anche i club di Serie A, in particolare la Juventus.

Marcelo è stato seguito già in passato dai bianconeri per ritrovare il suo amico Cristiano Ronaldo e si libererebbe a zero. Per quanto riguarda Isco, invece, il suo valore potrebbe crollare: il Real Madrid non potrebbe più richiedere 40 milioni di euro e la cessione potrebbe avvenire per 30 milioni.

Fabio Paratici dunque osserva la situazione ed è pronto a intervenire per sfruttare le occasioni che arrivano dal Real Madrid.

