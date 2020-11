Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano di nuovo su Paulo Dybala. Ecco il piano che porta a due colpi con la cessione dell’attaccante argentino

Se Eriksen è un ‘caso’ per l’Inter, Dybala lo è altrettanto per la Juventus. Domenica contro la Lazio l’ennesima dimostrazione di quanto l’argentino sia un pesce fuor d’acqua nella squadra targata Andrea Pirlo. Decisivo più in negativo che in positivo – sicuramente in negativo all’Olimpico – e lontano da una forma psico-fisica accettabile l’attaccante di Laguna Larga, peraltro ancora in discussione con il club bianconero per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2022. La sensazione è che Paratici e soci lavorino più a una sua cessione che a una sua cosiddetta ‘blindatura’, anche perché la richiesta di 12-15 milioni netti l’anno viene considerata eccessiva.

Calciomercato Juventus, due big con l’addio di Dybala: tutti i dettagli

Indiscrezioni di calciomercato confermano, e non da oggi, le sensazioni espletate poc’anzi: la Juventus è al lavoro per la vendita di Dybala. Il ‘piano’ della società presieduta da Andrea Agnelli prevederebbe due super colpi con l’addio del classe ’93. L’ingaggio che è stato proposto e rifiutato dal suo entourage, circa 10 milioni di euro a stagione, verrebbe proposto ad Alaba, il campione austriaco del Bayern Monaco in scadenza di contratto nel giugno 2021. Una tale cifra, poco più chiede ai bavaresi per il prolugamento, può convincerlo a trasferirsi a Torino e quindi a sconfiggere la concorrenza dei top club stranieri e della stessa Inter.

Coi soldi incassati dalla partenza dell’ex Palermo, 60 milioni sarebbero già tanti, la Juve si getterebbe invece a capofitto su Haaland, il talento norvegese quasi preso nel gennaio di un anno fa, con Mino Raiola – agente del classe 2000 – grande alleato per strapparlo al Borussia Dortmund e soprattutto al Real Madrid di Florentino Perez.

