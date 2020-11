Calciomercato Inter, Conte non decolla | Pronto l’assalto per il big

L’Inter non riesce più a vincere. Così la formazione nerazzurra, guidata da Antonio Conte, non decolla: idea suggestiva per il futuro

Ancora una prestazione non tanto esaltante per l’Inter, che viene fermata sull’uno a uno dall’Atalanta. Lo stesso Antonio Conte non riesce ad incidere come in passato con una formazione rinnovata con i colpi Hakimi e Vidal su tutti. E così il suo futuro resta sempre in bilico: tutto dipenderà dai prossimi risultati.

Calciomercato Inter, Pochettino nel mirino per il post Conte

La fiducia nell’allenatore leccese è massima, ma le dinamiche potrebbero cambiare improvvisamente. Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il futuro di Mauricio Pochettino non sarà al Manchester United, ma il manager argentino avrebbe tante offerte, tra cui anche quella possibile dell’Inter.

Dopo l’esonero al Tottenham Pochettino non vede l’ora di tornare in pista rimettendosi subito a lavorare. Un profilo da monitorare attentamente per quanto riguarda la panchina dell’Inter per il post Conte.

Scelte importanti da dover prendere in poco tempo per cercare di tornare al successo dopo tantissimi anni senza vittorie. Pochettino resta nel mirino dell’Inter.

