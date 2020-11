Serie A, la furia di Marotta | “Boicottiamo le Nazionali”

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è una furia dopo la decisione: le dichiarazioni polemiche del dirigente nerazzurro

L’emergenza sanitaria ha messo in estrema difficoltà anche le squadre della Serie A, che dovranno fare i conti con un altro caso nato da pochissime ore. Alcune ASL hanno preso la decisione di bloccare i calciatori convocati nelle rispettive Nazionali, come per Roma, Lazio e Fiorentina. Tutti andranno così nella bolla senza avere contatti con l’esterno. Altre autorità sanitarie, invece, hanno optato per un’altra situazione nonostante ci siano ancora casi positivi al Covid-19 all’interno della rosa, proprio com’è avvenuto all’Inter. I convocati nerazzurri potranno così raggiungere il ritiro delle proprie Nazionali soltanto con voli e mezzi privati.

Serie A, l’ad Marotta non ci sta: l’attacco

E così l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è diventato una furia rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”: “Se stiamo di fronte ad un caso di positività ed è questa la gestione della situazione, allora dico ‘boicottiamo le nazionali’. Il calcio deve andare avanti, ma il Governo ci deve dare una mano fissando così leggi precise. Se dovesse servire un momento di stop, propongo di fermarci tutti per 15 giorni”.

Poi lo stesso dirigente nerazzurro ha aggiunto: “Bisogna fissare un regolamento chiaro e uguale per tutti, e poi si riparta. Questa è una brutta figura per tutto il calcio italiano”. Infine, l’amministratore delegato della compagine milanese ai microfoni dell’Ansa ha rivelato: “Invoco l’intervento del Ministero dello Sport. Questa situazione porta a un’alterazione della regolarità delle competizioni. È assurdo che le ASL si comportino in maniera differente una dall’altra”.

Una situazione da monitorare nelle prossime ore con decisioni prese differentemente da una regione all’altra.

