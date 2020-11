Calciomercato Milan, affare saltato | L’agente lo porta all’Inter

Salta l’affare per il Milan: i rossoneri avrebbero voluto acquistare il difensore, ma l’agente vuole portarlo all’Inter

Il Milan è sempre molto attento ai giovani talenti in giro per il mondo. Paolo Maldini è a caccia di giocatori in grado di garantire un futuro roseo al club rossonero. Uno di questi, Anel Ahmedhodzic, è finito nel mirino di diverse società. Difensore centrale classe ’99 del Malmo, non è stato ancora ceduto ma il suo trasferimento ha già fatto nascere delle discussioni molto accese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta respinta | Richiesta shock!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bianconero ‘pentito’ | Beffa e retroscena

Milan, anche l’Inter su Ahmedhodzic: lo sfogo del padre

L’agente di Anel Ahmedhodzic è Markus Rosenberg, che ha ricevuto diverse critiche dal padre di Anel, Mirsad, per la gestione del figlio. Mirsad Ahmedhodzic, infatti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportbladet: “Rosenberg non fa il suo lavoro“. Parole dirette, di un padre a cui non piace come viene trattato il figlio, infatti prosegue dicendo: “Sono arrivate delle offerte da Chelsea, Milan e PSV ma sono state tutte rifiutate“.

Mirsad ha fatto poi il nome di Pastorello: “Lui è il tramite con le big europee. Ho informato Rosenberg che Pastorello vuole collaborare con lui. Markus non ha quel tipo di contatti“. Dietro il rifiuto al Milan e agli altri club, dunque, potrebbe esserci proprio la mano dell’agente -tra gli altri- di Romelu Lukaku. E non è da escludere che provi a portare Ahmedhodzic all’Inter, visti i buoni rapporti tra l’agente e il club. L’affare per il difensore si concluderebbe per 80 milioni di SEK, circa 7,8 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, svolta e firma Barella | Affare da 110 milioni

Calciomercato, Juventus beffata | Il top player verso la Spagna