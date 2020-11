La Juventus sarà costretta a fare a meno di uno dei suoi titolari più preziosi in vista dell’importante impegno contro la Lazio. Di seguito tutti gli aggiornamenti degli ultimi minuti

Brutta tegola in casa Juve. Andrea Pirlo sarà costretto a fare a meno nuovamente di un calciatore decisamente importante nell’ambiente bianconero. Si tratta di Giorgio Chiellini. Dopo il duro infortunio dell’anno scorso, il centrale ha dimostrato la sua importanza una volta tornato in campo. Ultimamente, però, sta patendo diversi problemi muscolari che non gli stanno permettendo di trovare continuità sul campo. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Juventus, nuovo KO per Chiellini: ecco le sue condizioni

Non ce la fa Giorgio Chiellini a prendere parte all’impegno contro la Lazio. L’esperto difensore, infatti, ha patito un infortunio muscolare alla coscia sinistra che non ha permesso ad Andrea Pirlo di convocarlo per la partita contro i biancocelesti. Scopriremo nei prossimi giorni l’entità del guaio fisico, ma sicuramente è una tegola pesante per il tecnico bianconero. Non avrà a disposizione il difensore appena recuperato per l’ultima partita vinta in Champions League. Insomma, non proprio una buona notizia per Pirlo e tutta la Juve.