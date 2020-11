Calciomercato, Juventus beffata | Il top player verso la Spagna

La Juventus è sempre attenta alle grandi occasioni sul calciomercato. I bianconeri, però, questa volta potrebbero essere beffati da una big spagnola: ecco le ultime novità

David Alaba è ormai ad un passo dal lasciare il Bayern Monaco a parametro zero al termine di questa stagione. L’esorbitante cifra chiesta dal terzino austriaco per il rinnovo di contratto, infatti, sembra impossibile da soddisfare anche per un club ricco come quello tedesco. La Juventus si è fatta avanti e sembra molto interessata al laterale basso, ma occhio alla concorrenza sempre più pressante dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, verso un futuro in Spagna: la chiave

L’agente Pini Zahavi potrebbe essere, secondo quanto riporta Don Diario, una delle chiavi per il buon esito della trattativa con il Real Madrid. L’agente di Alaba ha già lavorato con gli spagnoli e vuole portare l’austriaco in Spagna. La forte concorrenza dei Blancos potrebbe essere, dunque, un ostacolo insormontabile per la Juventus. Il calciatore del Bayern Monaco avrebbe fatto decisamente comodo ai bianconeri per qualità e duttilità in difesa e sulla fascia sinistra di Pirlo.

