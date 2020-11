Calciomercato Juventus, tutto sul talento francese | Pronto il ‘sacrificio’

Continua la lotta tra Real Madrid e Juventus per arrivare al centrocampista francese

Continua la sfida per arrivare a Houssem Aouar nella finestra di calciomercato invernale o al più tardi in quella estiva. Real Madrid e Juventus sono le due pretendenti che sono disposte a darsi maggiormente battaglia per poter arrivare al cartellino del giocatore francese. Al momento, però, per poter accontentare le richieste del Lione, a Torino sono chiamati a dei sacrifici dal punto di vista tecnico che porterebbero alla cessione di almeno un pezzo pregiato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, arriva dalla Ligue 1 | Rinforzo a sinistra

Calciomercato Juventus, tutto sul talento francese

La valutazione di Aouar al momento, infatti, si aggira intorno ai 50 milioni di euro e la Juventus per poter finanziare il colpo dovrebbe riuscire a cedere almeno uno tra Bernardeschi o Ramsey: entrambi sono valutati intorno ai 25 milioni di euro e così facendo l’esborso economico sarebbe più contenuto. La proposta della Vecchia Signora è quella di procedere all’acquisto di Aouar nelle stesse modalità dell’arrivo di Chiesa sotto la Mole: un prestito oneroso con diritto di riscatto, facilmente trasformabile in un obbligo al manifestarsi di alcune condizioni.

Real Madrid che ovviamente non vuole restare a guardare e che nel frattempo continua a ragionare su quelle che sono le possibili controffensive per arrivare ad accontentare Zidane, che vede in Aouar il nuovo Paul Pogba.

Mario Petillo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri vuole il fedelissimo | Proposta irrinunciabile