Focus su Paulo Dybala e il suo possibile addio alla Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ci prova il Real Madrid di Zinedine Zidane

L’epilogo non è certo, ma il possibile divorzio a fine stagione tra la Juventus e Paulo Dybala ha percentuali molto alte. ‘Colpa’ di un rinnovo che tarda arrivare, con le parti ancora un bel po’ distanti, ma soprattutto di una poca convinzione dei bianconeri sull’affidabilità dell’attaccante argentino. Un non campione, come circola da ambienti juventini, dalla difficile collocazione tattica. Inoltre il rapporto con Pirlo stenta a decollare, al di là poi di quello che viene detto davanti le telecamere. Insomma i pressuposti per l’addio del classe ’93, ricordiamo un anno e mezzo fa praticamente ceduto prima al Manchester United (l’Inter non si stufi di ringraziarlo, senza il suo no Lukaku ora sarebbe a Torino) e poi al Tottenham allora di Pochettino, ci sono tutti. Futuro? Più che in Premier, oggi diremmo in Ligue 1 – cioè al Psg – oppure in Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo meno impossibile | Maxi sconto!

Calciomercato Juventus, il ‘castigatore’ di Conte per Dybala

Dybala nella Liga, verosimilmente al Real Madrid dato che dopo le dimissioni di Bartomeu Leo Messi sembra destinato a prolungare il suo contratto col Barcellona e ‘La Pulce’ non va certo matto per il suo connazionale… Gli acerrimi e storici rivali dei blaugrana, invece, hanno in mente una mezza rivoluzione nel reparto offensivo con il numero dieci bianconero non al centro ma comunque nei pensieri di Florentino Perez oltre che di Zidane. Indiscrezioni di calciomercato ci parlano non a caso di un possibile tentativo con soldi (non troppi) e contropartita. Nel dettaglio, circa 25 milioni di euro più il cartellino del ‘castigatore’ di Conte martedì scorso in Champions League. Già, proprio il brasiliano Rodrygo che più di due anni fa gli spagnoli pagarono 45 milioni. E tanto valutano adesso il diciannovenne nativo di Osasco, che finora ha mantenuto solo in parte quanto prometteva ai tempi del Santos, quando piaceva e non poco proprio alla Juventus.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, infortunio per il titolare! I dettagli

Atalanta-Inter, Conte: “Lukaku convocato” | In due in dubbio