Ore decisive per il futuro di Iachini sulla panchina della Fiorentina: si decide tutto oggi

Sembra arrivata oramai al capolinea l’avventura di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina: il tecnico conoscerà nelle prossime ore il suo futuro, per il quale si attende solo l’ufficialità del cambio al timone. Prima della sfida con il Parma la dirigenza era già orientata sul cambio di allenatore, come riportato da ‘SkySport’, al di là di quello che sarebbe stato il risultato, ma adesso manca la decisione di Commisso, che è rientrato negli Stati Uniti recentemente.

Calciomercato, ore decisive per Iachini | Pronto il sostituto

La dirigenza ha già allertato Cesare Prandelli, che tornerebbe sulla panchina della Fiorentina dopo i cinque anni vissuti in divisa gigliata, dal 2005 al 2010. L’ex Ct della nazionale italiana firmerebbe un contratto fino a fine stagione, per fare da traghettatore in attesa di un nuovo tecnico, o magari per conquistarsi la conferma sul campo.

