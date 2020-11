La Juventus potrebbe rivoluzionare il suo attacco nei prossimi mesi in sede di calciomercato. I bianconeri potrebbero cedere Paulo Dybala in un clamoroso scambio

L’impatto ottimo di Alvaro Morata con la maglia della Juventus e l’onnipresenza di Cristiano Ronaldo sembrano poter incidere in maniera decisiva sul futuro dell’ex Palermo. Il fenomeno portoghese, infatti, potrebbe spingere nei prossimi mesi per l’addio della Joya. Nonostante l’argentino sia molto amato dai tifosi bianconeri, infatti, il suo addio sembra avvicinarsi sempre di più. Di seguito le ultime novità riportate da Don Balon.

Calciomercato Juventus, Dybala in un clamoroso scambio

Proprio su suggerimento di Cristiano Ronaldo, infatti, la società potrebbe puntare su un calciatore molto gradito al portoghese. Si tratta di Marcos Asensio. Il trequartista e esterno d’attacco spagnolo sarebbe il partner ideale del fenomeno bianconero. In un clamoroso scambio con Paulo Dybala, potrebbe sbarcare a Torino. Grande enfasi, però, va posto sulle valutazioni dei due calciatori. Nonostante non sia più centrale nel progetto di Agnelli e Paratici, la Joya ha comunque un alto valore di mercato. Per questo, Asensio più 22-23 milioni potrebbe essere la giusta quadratura per l’accordo.

