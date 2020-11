Calciomercato Milan, ‘scippo’ dell’ex | Il gioiello si allontana!

In vista della sessione invernale di calciomercato, il Milan rischia la clamorosa beffa: l’ex rossonero beffa Maldini

Archiviato il pari casalingo contro il Verona di Juric, in casa Milan si torna a pensare alle prossime sessioni di calciomercato. In tal senso, dalla Spagna, non arrivano buone notizie per un obiettivo di Massara e Maldini: un ex rossonero prepara la beffa, Milan superato.

Calciomercato, beffa Milan: Ancelotti in pole

Carlo Ancelotti sulla strada del Milan. Non in campo, dove il tecnico romagnolo ha vinto praticamente tutto alla guida dei rossoneri, ma in ottica mercato. Ecco quindi che, secondo ‘Elgoldigital.com’, l’Everton è in pole position per l’acquisto di Emerson Royal. Il sito iberico sottolinea come il Barcellona sia in cerca di liquidità dopo l’acquisto di Dest.

In tal senso, il terzino brasiliano potrebbe portare ben 30 milioni alle casse catalane. Il Milan, che già aveva pensato al terzino protagonista con il Betis, è quindi superato nella corsa al 21enne di San Paolo. Nonostante il prestito biennale fino al giugno 2021, il destino di Emerson Royal sarà con ogni probabilità lontano dal Betis già il prossimo gennaio.

Ancelotti prepara dunque lo scippo al Milan. Maldini vicino alla beffa, Emerson, accostato anche alla Juventus in estate, si avvicina a grandi passi all’approdo in Premier League con la maglia dell’Everton.

