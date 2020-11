Maurizio Sarri è legato ancora contrattualmente con la Juventus. Dopo l’esonero in estate, ora il tecnico toscano è pronto: il retroscena

Maurizio Sarri è voglioso di rimettersi al lavoro. L’allenatore toscano è ancora sotto contratto con la Juventus dopo l’esonero avvenuto dopo la sconfitta in Champions. Al momento non è ancora avvenuta la rescissione consensuale con il club bianconero, ma l’ex Napoli è pronto a sposare una nuova avventura interessante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala scaricato | Super scambio in Premier!

Calciomercato Juventus, Sarri aspetta la Roma

Il suo profilo è stato accostato anche alla Fiorentina nei giorni scorsi, ma la dirigenza viola ha optato per il ritorno di Cesare Prandelli dopo l’esonero di Beppe Iachini. Come svelato su Twitter dal giornalista Momblano, i rapporti con Pradé sono stati sempre freddi anche per il passato che riguardava un suo possibile passaggio all’Udinese ai tempi di Empoli.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la furia di Marotta | “Boicottiamo le Nazionali”

In aggiunta, lo stesso giornalista vicino alle dinamiche della Juventus ha svelato come Sarri avesse in mente da tempo la Roma guardando con entusiasmo alla rosa giallorossa. La stagione di Fonseca prosegue a gonfie vele con la possibilità di continuare con entusiasmo il suo lavoro.

Sarri pensa al futuro con la voglia di riscatto dopo una stagione non troppo esaltante alla guida della Juventus nello scorso anno.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte non decolla | Pronto l’assalto per il big

Calciomercato Milan, ‘grana’ rinnovo | Big proposto all’estero!