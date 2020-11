Calciomercato Inter, rottura con l’entourage | Decisa la cessione

L’Inter ha rotto con l’entourage di uno dei suoi big. La dirigenza nerazzurra ha per questo deciso la cessione del giocatore

All’Inter pare si sia verificato un caso simile a quello di Icardi un anno e mezzo fa, ovvero la rottura tra l’entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra. Una questione che Marotta ha deciso di risolvere con la cessione del giocatore, così come farà anche a fine stagione per Lautaro Martinez. Per l’ex Racing, però, nessun problema comportamentale, ma solo economico.

Inter, cessione Lautaro: Barcellona in pole

La distanza tra la richiesta dell’entourage di Lautaro Martinez e l’offerta di Beppe Marotta è molto ampia. Gli agenti dell’argentino vogliono un ingaggio da almeno 7-8 milioni di euro a stagione, ma l’Inter non ha intenzione di spingersi oltre i 5. Una rottura che era nell’aria, con l’ad nerazzurro che valuterà le offerte che arriveranno a fine stagione per la cessione dell’attaccante.

La squadra più interessata a Lautaro Martinez è il Barcellona, che vuole tornare alla carica dopo il mancato accordo trovato in estate. La crisi dovuta al Covdi-19 è stata decisiva, ma con la nuova dirigenza e le dimissioni di Bartomeu, le cose potrebbero cambiare. L’Inter per privarsi di Lautaro vuole almeno 70 milioni di euro e i catalani sono il club in pole position, vista l’intesa già trovata con il giocatore per un ingaggio da circa 11 milioni all’anno.