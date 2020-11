Pirlo è forse solo un allenatore di transizione. Andrea Agnelli sogna per la sua Juventus un tecnico di grandissimo prestigio, meglio ancora se già con un passato in bianconero

Pirlo sulla panchina della Juventus, già ma fino a quando? Per molti addetti ai lavori e ai livori, il bresciano rappresenta solo un allenatore di transizione. Di transizione tra la chiusura di un ciclo e l’apertura di un altro, quello d.c.r., ovvero dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Nei piani di Andrea Agnelli ci sarebbe l’ingaggio di un allenatore top: Guardiola o Klopp? No, di uno più alla portata e con un grande passato in bianconero da calciatore, proprio come Pirlo: parliamo di Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, Zidane e il ‘fedelissimo’: Dybala nell’affare

Zidane può liberarsi presto dal Real Madrid, forse prestissimo, e non chiedere la luna come invece Guardiola e Klopp. Inoltre già conosce l’ambiente e il calcio italiano, non avendo di conseguenza bisogno di tempo per inserirsi e adattarsi alla nuova dimensione. Bravo, perché autorevole, nella gestione dello spogliatoio ma anche abile ‘stratega’ – specie a partita in corso. In tal senso ricorda Allegri – Zidane potrebbe legarsi alla Juventus con un contratto di due se non tre stagioni, chiedendo l’acquisto di un suo fedelissimo.

Il nome che gira forte è quello del suo connazionale Varane, il cui aquisto sarebbe perfetto per cominciare l’opera di rinnovamento, diremmo quasi totale, del reparto arretrato. Il centrale francese ha un ingaggio alla portata, circa 8,2 milioni di euro, e può traslocare a Torino nell’ambito di uno scambio (Perez potrebbe tentare alla pari) con Paulo Dybala. L’argentino non sembra rientrare nei piani futuri, non solo per questione contrattuale, ed è da tempo un ‘pallino’ del numero uno del club spagnolo.

