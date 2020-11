Calciomercato Milan, top player via a zero | Trovato l’accordo

Uno dei top player del Milan andrà via a parametro zero a fine stagione. Trovato infatti l’accordo con il suo nuovo club

Il Milan è alle prese con i rinnovi di diversi big. Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu hanno il contratto in scadenza nel 2021 e Paolo Maldini ha avviato le trattative per prolungare i loro accordi. Tuttavia, le offerte recapitate ai calciatori non hanno soddisfatto i rispettivi agenti. Su tutti, quello di Hakan Calhanoglu, che sembra vicino a lasciare il club rossonero a parametro zero.

Milan, Calhanoglu al Manchester United

Il club più vicino ad ingaggiare Calhanoglu a parametro zero è il Manchester United. I Red Devils sono concretamente interessati al trequartista turco, tanto che hanno già pronto un pre-contratto a gennaio. L’ex Bayer Leverkusen è molto entusiasta di questa soluzione e ci sarebbe già un accordo sullo stipendio che si aggirrà sui 6-7 milioni di euro.

Per il Milan si tratta di un duro colpo non poter monetizzare su una cessione che sarebbe stata molto redditizia. Inoltre, Calhanoglu è uno degli elementi più importanti di Stefano Pioli e ha attirato su di sé anche gli occhi di Inter e Juventus. Ma il Manchester United col suo ricco quadriennale è la squadra in vantaggio.

