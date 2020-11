Calciomercato Inter, erede Eriksen | Marotta studia due colpi

Il centrocampista danese dell’Inter, Christian Eriksen, potrebbe dire addio. L’ad Marotta è già al lavoro per il suo erede a centrocampo

Il feeling con Antonio Conte non è mai scattato. Christian Eriksen potrebbe così andare via: ancora 90 minuti in panchina contro l’Atalanta per il centrocampista danese pronto subito a cambiare aria per mostrare tutto il suo valore.

Calciomercato Inter, due top nel mirino

E come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport l’Inter sarebbe già al lavoro per trovare un suo possibile erede. Con Eriksen pagato 27 milioni, la società nerazzurra sarebbe sulle tracce sul gioiello ucraino dell’Atalanta, Ruslan Malinovskyi, che avrebbe una valutazione intorno ai 30-35 milioni.

Così come il talentuoso giocatore argentino dell’Udinese, Rodrigo De Paul, che è stato accostato all’Inter in passato con una valutazione simile a quella del trequartista di Gasperini. Infine, sul centrocampista danese ci sarebbero diversi top club d’Europa, tra cui anche il PSG.

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per regalare colpi funzionali al gioco di Antonio Conte, che avrebbe richiesto un trequartista dall’elevato tasso tecnico capace anche di ricoprire lunghe distanze. L’ad Marotta fissa i prossimi innesti.

