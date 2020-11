Calciomercato Inter, assalto Barcellona | 70 milioni!

Il Baercellona torna a guardare in casa Inter: dopo il tentativo per Lautaro, pronta la super offerta per il gioiello di Conte

Quando mancano meno di due giorni alla sfida di San Siro contro il Torino, in casa Inter si guarda al futuro calciomercato. Marotta e Ausilio devono stare attenti al Barcellona, pronto a farsi avanti per un gioiello di Conte. Spunta la possibile super offerta: i dettagli.

Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna: scippo Barcellona

Un’idea che può prendere quota nel 2021. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico ‘Fichajes.net’, il Barcellona ha messo gli occhi su Alessandro Bastoni. Una delle rivelazioni degli ultimi mesi in casa Inter è proprio il centrale 21enne, in scadenza nel 2023. I catalani, a caccia di un difensore di talento, mettono nel mirino il classe ’99 che in nerazzurro guadagna 1,5 milioni all’anno. Il club catalano sembrerebbe disposto a mettere sul piatto un quinquennale a 5 milioni netti a stagione, 25 complessivi nei prossimi cinque anni.

Per l’Inter, invece, una proposta di 45 milioni per il cartellino di Bastoni. Affare complessivo, dunque, da 70 milioni di euro. La volontà dell’Inter è, però, chiara: Bastoni non si muove, si lavora al rinnovo. La dirigenza meneghina, dopo aver rifiutato la corte del Manchester City, sarebbe pronta a dire no anche alla società blaugrana se dovesse avanzare un interesse concreto per il centrale di Conte.

Situazione dunque in divenire, Bastoni rimane al centro del progetto Inter anche per il futuro: Barcellona, City e Real Madrid sono avvisate.

