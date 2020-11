Calciomercato Juventus, messaggi ‘social’ di Ronaldo | Affare clamoroso

La Juventus sta vivendo un momento particolare e intanto torna in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo: la situazione

È un momento particolare quello vissuto dalla Juventus, che si è resa protagonista di un avvio incerto e a partire dalla sfida con il Cagliari di quest’oggi proverà a rialzarsi in maniera definitiva. Sono quattro i punti che separano i bianconeri dalla vetta della classifica, che in questo momento è occupata dal Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, addio a gennaio | Salta lo scambio!

A spiccare in queste prime gare è sicuramente Cristiano Ronaldo, autore di prestazioni importanti e di ben 6 reti nelle prime 4 gare disputare un campionato. Due le ha saltate a causa del coronavirus, ma ciò non toglie la sua presenza nelle prime posizioni della classifica marcatori e va a caccia di Zlatan Ibrahimovic, in vetta a quota 8.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomber da urlo | Lo porta Messi!

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole il Real Madrid: la decisione di Perez

Il futuro di Cristiano Ronaldo, però, potrebbe essere in bilico. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, il portoghese starebbe mandando dei messaggi al Real Madrid in quanto gradirebbe un ritorno con i ‘Blancos’, come dimostrato alcuni recenti post social come l’esultanza per la vittoria della gara con il Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sogno Messi | Nuovo assalto! I dettagli

La Juventus, inoltre, starebbe pensando a un taglio degli stipendi e per questo potrebbe essere accelerata una cessione. Dal portale spagnolo, però, raccontano che nonostante il riavvicinamento tra le parti, Florentino Perez potrebbe non optare per il suo rientro a Madrid.

Gli ostacoli sarebbero due: l’elevato costo dell’operazione e il fatto che i cavalli di ritorno non sempre funzionano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ritorno in attacco | Operazione in stile Morata

Calciomercato Inter, assalto Barcellona | 70 milioni!