Calciomercato Juventus, assalto a gennaio | Cifre e dettagli

In attesa che riapra il calciomercato invernale tra meno di due mesi, è pronta l’offerta per l’obiettivo della Juventus

La Juventus, in attesa di sfidare il Cagliari nel prossimo turno di campionato, deve fare i conti con gli sviluppi riguardo al futuro di un vecchio pallino della dirigenza bianconera. Pronto l’assalto nel calciomercato di gennaio: offerta in arrivo, cifre e dettagli.

Calciomercato Juventus: ecco l’offerta per l’attaccante

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Estadiodeportivo.com’, uno dei candidati principali a rinforzare l’attacco di Pirlo può finire in Spagna. Arek Milik, ormai fuori dal progetto tecnico di Gattuso a Napoli, è in cima alla lista del Siviglia. Il ds Monchi ha intenzione di farsi avanti già a gennaio, provando ad accontentare le richieste di De Laurentiis.

Per Milik serviranno almeno 15-20 milioni, con una concorrenza sempre più crescente per il bomber polacco. Monchi difficilmente accontenterà il Napoli a gennaio e sonda quindi il terreno per il prossimo giugno, a parametro zero. A giugno, il Siviglia, accoglierebbe a braccia aperte l’ex punta dell’Ajax

La Juventus è avvisata, Milik è nel mirino, anche, del Siviglia.

