Calciomercato Juventus, ritorno in attacco | Operazione in stile Morata

Paratici vuole riportare a Torino un ex giocatore bianconero

Dopo un primo riavvicinamento in estate, adesso la Juventus vorrebbe tornare forte su Moise Kean. Ceduto all’Everton due stagioni fa, adesso l’attaccante italiano è in prestito al Paris Saint-Germain proprio dalla squadra inglese: scelto per sostituire Icardi, almeno in questa prima fase di indisponibilità dell’attaccante argentino, Kean sta dimostrando di avere tutte le qualità necessarie per essere fondamentale sia in campionato che in Champions League. Motivo per il quale i bianconeri vorrebbero mettere in piedi una trattativa per riportarlo a Torino.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma in attacco

L’operazione potrebbe essere sullo stesso stile di quella avviata per Alvaro Morata, proponendo all’Everton un prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto al termine della seconda stagione e opzione dopo la prima: il costo complessivo dell’operazione sarebbe di 40 milioni di euro. Leonardo ha ammesso in più di un’occasione di non avere le disponibilità economiche per provare a prendere il giocatore a titolo definitivo, quindi il PSG non sarebbe un ostacolo sulla pista di Paratici, ma c’è da convincere l’Everton, che due anni fa ha pagato l’attaccante 27,5 milioni di euro più una parte variabile legata ai bonus.

