Calciomercato Juventus, alta tensione col big | ‘Bomba’ in diretta

Situazione complicata quella di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il suo contratto. C’è la rivelazione a sorpresa

È un momento particolare per la Juventus, che non ha iniziato al meglio questa stagione collezionando fin qui troppi passi falsi. Sono solo due le vittorie ottenute sul campo in Serie A, che si aggiungono al successo a tavolino contro il Napoli per 3-0 e le due vittorie ottenute in Champions League contro Dinamo Kiev e Ferencvaros.

I bianconeri però hanno tutto il tempo per risalire la classifica visto che sono state giocate soltanto sette giornate. Il campionato infatti non sembra essere un grosso problema, ma bisognerà iniziare a ottenere risultati importanti già dalla sfida di domani contro il Cagliari.

Calciomercato Juventus, il giornalista Gallo: “C’è tensione con l’entourage di Dybala”

Intanto la società continua a lavorare sul calciomercato e studia nuovi colpi da effettuare in futuro. Oltre alle entrate, c’è da risolvere anche la questione legata a Paulo Dybala che ha un contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato. Il prolungamento è importante per la permanenza della Joya ma per ora non sembrano esserci ancora segnali positivi.

Nicola Gallo, giornalista di Top Calcio 24, ha commentato così la situazione dell’argentino: “Tra l’entourage di Dybala e la Juve c’è tensione, l’agente è stato in italia per un mese e non è stato ricevuto. La società vuole tenerlo, ma non a quelle condizioni. Ripeto, c’è tensione, questo è evidente”.

I prossimi mesi saranno decisivi per stabilire il futuro di Paulo Dybala, che non può arrivare a giugno senza un nuovo contratto altrimenti sarebbe un problema per la Juventus.

