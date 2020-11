Calciomercato Juventus, dopo-Pirlo | Ecco il nome in pole!

La Juventus continua a lavorare sul futuro e spunta l’indiscrezione riguardo la panchina: la rivelazione su Zidane

È un momento particolare per la Juventus, che sta vivendo un avvio di stagione complicato con qualche difficoltà di troppo. I bianconeri hanno collezionato diversi passi falsi che hanno allontanato la compagine allenata da Andrea Pirlo dalla prima posizione in classifica. Attualmente il Milan è in vetta con 4 punti in più della ‘Vecchia Signora’.

La stagione però è ancora lunga e c’è tutto il tempo di risalire la china. Il campionato infatti non sembra destare ancora troppe preoccupazioni visto che si sono giocate soltanto sette giornate e il gap con le prime in classifica è sicuramente colmabile in poco tempo, ma servono risultati importanti già dalla sfida con il Cagliari.

Calciomercato Juventus, il giornalista Paganini: “Da monitorare Zidane”

Nel frattempo continuano a girare le voci relative alla panchina della Juventus. Andrea Pirlo non ha iniziato al meglio ma la situazione sembrerebbe ancora ben salda, anche se potrebbero esserci nuove idee per le prossime stagioni.

A parlarne è il giornalista Paolo Paganini dopo il rinnovo di Pep Guardiola con il Manchester City. Secondo lui, resta ancora in piedi l’opzione Zinedine Zidane anche se è difficile che Pirlo vada via, ecco le sue parole: “Forse in questo momento bisogna monitorare più Zidane che Guardiola nel caso (dubito) di addio a Pirlo”.

Andrea Pirlo non sta ancora stupendo ma il tempo è dalla sua parte, visto che ha ancora una stagione intera a disposizione per convincere la dirigenza bianconera.

