Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez | C’è la svolta

Svolta nel futuro di Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter è vicino al rinnovo del contratto coi nerazzurri

Lautaro Martinez è stato vicino a lasciare l’Inter durante lo scorso mercato estivo. Sull’attaccante argentino c’era -e c’è ancora- l’interesse concreto del Barcellona, che ha provato a strapparlo ai nerazzurri. Tuttavia, l’affare non è andato in porto e ora le due parti stanno trattando il rinnovo. Ecco tutti i dettagli.

Inter, i motivi del rinnovo di Lautaro Martinez

Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset‘, il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter sarebbe più vicino. Suning infatti ha intenzione di proporre all’attaccante argentino un contratto da 7,5 milioni di euro a stagione, per cifre molto simile a quello del compagno di reparto Lukaku. Una decisione importante, che darebbe a Lautaro lo status economico di top player che sta aspettando da tempo, eliminando la famosa clausola rescissoria che ammonta a 110 milioni di euro.

Un altro dei motivi è il rapporto con Antonio Conte, molto buono, e il progetto del club nerazzurro, ritenuto molto ambizioso. Ultimo, ma non per importanza, è la crisi che sta attraversando il mondo del calcio, che ha impedito anche che un top club come il Barcellona spenda 110 milioni per un calciatore. Insomma, l’Inter e Lautaro faranno di necessità virtù e il loro matrimonio sembra destinato a continuare.

