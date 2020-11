Calciomercato Juventus, rinnovo rifiutato | Occasione a zero dal Barcellona

Nel calciomercato della Juventus potrebbe arrivare una grande occasione a parametro zero: rifiutato il rinnovo con il Barcellona

Non si ferma mai il calciomercato e la Juventus pianifica già i possibili acquisti per la prossima stagione, osservando con interesse la situazione in casa Barcellona. Infatti un calciatore blaugrana avrebbe rifiutato ancora una volta il rinnovo ed i bianconeri sarebbero pronti all’assalto per averlo a parametro zero. Ma bisognerà attendere ancora un anno.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo offerto a tre big | C’è già la data

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, affare super con Guardiola | Scambio in attacco

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, vuole l’Italia | Ci pensa Mendes

Calciomercato Juventus, Dembele continua a rifiutare il rinnovo: bianconeri in agguato

La Juventus continua ad osservare la situazione riguardante il futuro di Ousmane Dembele nel Barcellona. Infatti l’attaccante classe 1997 vedrà scadere il suo contratto a giugno 2022 e l’accordo per il rinnovo sembrerebbe non arrivare. Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘El Mundo Deportivo’, il destino del calciatore sembrerebbe essere già scritto, lascerà il Barcellona.

Così tra i tanti club interessati al francese c’è proprio la Juventus, squadra che ha sconfitto con uno dei suoi gol nella seconda partita del girone G di Champions League. Per riuscire ad arrivare al talento dei catalani bisognerà muoversi in anticipo, iniziando già a preparare l’assalto, visto che da gennaio 2022 il calciatore potrà siglare un pre-accordo. Ancora un anno d’attesa dunque per quello che potrebbe essere un grande colpo per il club juventino.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole lui | La controfferta di Guardiola