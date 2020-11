Calciomercato Juventus, vuole l’Italia | Ci pensa Mendes

Calciomercato Juventus, nuova sinergia con Jorge Mendes: il super procuratore lusitano porta in bianconero un pupillo di Ronaldo

L’arrivo di Cristiano Ronaldo in casa Juventus ha senza dubbio portato numerosi benefici al club bianconero. Il portoghese ha confermato tutto il suo valore in campo, il suo nome è diventato spendibile in termini di marketing ma soprattutto la presenza di Jorge Mendes nella ‘famiglia’ dei campioni d’Italia ha aperto alla possibilità di numerose sinergie di mercato. Il super procuratore lusitano è una carta importante da utilizzare per Paratici e il club intende approfittarne, mettendo a segno acquisti importanti.

Calciomercato Juventus, nuovo affare targato Mendes: lo porta in Italia

Un nome che ritorna è quello di Guedes, ex Benfica e Psg, oggi al Valencia. Una seconda punta che potrebbe fare al caso della squadra di Pirlo, una buona alternativa, che per l’appunto, con i buonuffici di Mendes, che lo annovera nella sua scuderia, potrebbe sbarcare a Torino. Secondo ‘Todofichajes’, il club spagnolo, che ha bisogno di monetizzare, sarebbe intenzionato a cederlo e per una cifra assolutamente accessibile, intorno ai 20 milioni di euro. Dal canto suo il giocatore sarebbe molto affascinato, a gennaio, dall’idea di venire a giocare in Italia. Pista da seguire con grande attenzione nelle prossime settimane.

