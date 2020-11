Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole lui | La controfferta di Guardiola

Ronaldo suggerisce un acquisto alla Juventus: la risposta è una provocazione non raccolta

Dopo aver visto sfumare l’obiettivo Diogo Jota, nonostante il suo consiglio estivo, Cristiano Ronaldo ci riprova e suggerisce alla Juventus il prossimo colpo, in arrivo dalla nazionale portoghese: si tratta di Ruben Dias, messosi in mostra con la maglia della selezione lusitana e attualmente in forza al Manchester City di Guardiola. Acquistato in estate dal Benfica per 68 milioni di euro più 3,6 di bonus, il classe ’97 è uno dei difensori più interessanti del panorama internazionale in chiave futura e per Ronaldo portarlo in bianconero è uno degli obiettivi stagionali.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘chiama’ il difensore

Dall’altro lato, però, non c’è l’intenzione di lasciar andare il giocatore, che difficilmente si separerà dai Citizens: il contratto siglato, infatti, arriva fino al 2026 e il prezzo della valutazione continuerà sensibilmente a salire nei prossimi anni. In risposta alla richiesta della Juventus, la società di Manchester ha chiesto in cambio il cartellino di de Ligt, a mo’ di chiara provocazione per Fabio Paratici e l’intera dirigenza della Vecchia Signora. Scontata la risposta bianconera: l’ex Ajax non si muove, essendo un giocatore sul quale la società ha puntato molto, sia a livello tecnico che economico.

