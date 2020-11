Calciomercato, dalla Spagna: l’erede di Cristiano Ronaldo dal PSG!

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta sempre in bilico. Così la Juventus starebbe pensando al suo erede in caso di addio del campione portoghese

Una stagione complicata a causa dell’emergenza sanitaria molto presente sul territorio nazionale e che ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio. Così Cristiano Ronaldo, dopo un periodo in isolamento a causa della positività riscontrata al Covid-19, è tornato ad essere protagonista ma la Juventus non riesce a decollare sotto la gestione di Andrea Pirlo. Il futuro del campione portoghese, inoltre, resta sempre in bilico e così la dirigenza bianconera starebbe già lavorando per trovare un suo sostituto in attacco.

Calciomercato Juventus, nuovo assalto ad Icardi

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” la Juventus potrebbe tornare alla carica per l’attaccante attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. Cristiano Ronaldo potrebbe anche dire addio con il Manchester United e proprio il club parigino pronti a fare follie per il campione portoghese.

Con il PSG non ci sarebbe lo scambio tra CR7 e Icardi, ma per ora si trattano soltanto di suggestioni di calciomercato in vista della prossima stagione. Lo stesso attaccante argentino potrebbe diventare il nuovo centravanti di Andrea Pirlo.

I prossimi mesi saranno così decisivi per conoscere l’intreccio tra goleador che riguarda da vicino la Juventus.

