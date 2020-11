Calciomercato Inter, addio Conte | Suggestione in Premier

Il futuro dell’allenatore dell’Inter Conte è in bilico. Un club di Premier League lo ingaggerebbe volentieri

Non sta vivendo un buon momento Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Complice soprattutto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, per una questione di gioco e risultati, il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. Conte, in attesa di risolvere le grande legate ad alcuni giocatori, ieri ha parlato di un possibile ritorno in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, novità Mancini | Arriva la firma!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio shock con Dybala | Ci pensa Raiola!

Inter, il ritorno in Premier League di Conte

Nella giornata di ieri, Antonio Conte ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘The Telegraph‘, facendo luce sul suo futuro: “Oltre a questa stagione, ho ancora un altro anno di contratto con l’Inter. La mia intenzione è quella di restare a lungo, perché stiamo ponendo ottime basi per il futuro. Ma sicuramente prima o poi vorrei tornare in Inghilterra per una nuova esperienza“.

L’allenatore nerazzurro si è poi soffermato sul periodo passato al Chelsea: “Vincere al primo anno è stato incredibile, l’anno prima eravamo finito al 10° posto e non avevamo fatto un gran mercato. Quell’esperienza è stata incredibile per me, per i tifosi e per il club“. La squadra che vorrebbe far rivivere a Conte questi momenti è il Newcastle, che ha un progetto ambizioso e affiderebbe all’ex manager dei Blues la panchina. Tuttavia, il desiderio di Conte è quello di ambire a una panchina di un top club inglese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, De Zerbi esalta Locatelli | “È il migliore”

Calciomercato, svolta Juventus | Arriva l’ok, si muove Ronaldo