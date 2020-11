Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Mega scambio per l’erede!

La Juventus si prepara ad andare all’assalto dell’erede di Cristiano Ronaldo: maxi-offerta, due bianconeri nell’affare

Con la sosta per le nazionali ormai alle spalle, la Juventus torna a lavorare per il prossimo turno di campionato contro il Cagliari. In tal senso, i dirigenti bianconeri continuano a pianificare il futuro calciomercato con il post CR7 al centro del progetto Juve. C”è un nome illustre per sostituire il portoghese, la cui partenza con il passare delle settimane diventa sempre più probabile.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per il post Ronaldo

La Juventus ci vuole riprovare. Con l’addio di Ronaldo la prossima estate, l’obiettivo principale per rimpiazzare il portoghese è Joao Felix. Il 21enne lusitano, protagonista con l’Atletico di 7 reti e 3 assist in 10 presenze stagionali, torna di moda per l’attacco della ‘Vecchia Signora’. Nell’estate 2019, la Juventus tentò di strapparlo al Benfica salvo poi cedere il passo ai ‘Colchoneros’.

Adesso il club campione d’Italia prepara una clamorosa offerta per convincere il club di Madrid a cedere il classe 1999. Paratici ha intenzione di mettere sul piatto i cartellini di Dybala, in scadenza tra un anno e mezzo e valutato 80 milioni di euro, e Alex Sandro. Il brasiliano ha una valutazione di 30 milioni, a cui la Juventus aggiungerebbe un conguaglio cash di 35 milioni di euro.

Un’offerta complessiva da 145 milioni per Joao Felix che potrebbe accontentare l’Atletico Madrid la prossima estate.

