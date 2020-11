Calciomercato, svolta Juventus | Arriva l’ok, si muove Ronaldo

Cristiano Ronaldo potrebbe avere ancora una volta un ruolo decisivo sul fronte calciomercato: colpo ad effetto per il top player!

Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, dovrà prendere una decisione in poco tempo. Il centrale difensivo spagnolo, in scadenza di contratto con il club madrileno, si starebbe guardando intorno per quanto riguarda il suo futuro. Tanti top club d’Europa potrebbero provare il colpaccio a parametro zero, tra cui la stessa Juventus. Ora anche il presidente Florentino Perez ha aperto al presunto addio del top player della formazione spagnola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala all’Atletico | Super scambio a gennaio

Calciomercato Juventus, assalto di Ronaldo a Sergio Ramos

Durante il programma spagnolo “El Chiringuito” il giornalista Josep Pedrerol avrebbe svelato il consiglio di Florentino Perez allo stesso capitan Ramos: “Se arriva una buona offerta, capirò perché andrai via”. Al momento il Real vorrebbe rientrare dopo i 250 milioni di euro persi a causa della pandemia e non avrebbe intenzione di accelerare i tempi per il rinnovo del difensore spagnolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercato Juventus, sfida al Milan | Colpo da 40 milioni

E così anche Cristiano Ronaldo, dopo gli anni gloriosi condivisi al Real, lo vorrebbe avere in rosa per costruire nuove vittorie insieme. Il campione bianconero potrebbe essere così decisivo ancora una volta sul fronte calciomercato dando consigli utili alla dirigenza bianconera.

Il numero sette della Juventus potrebbe essere importante anche per le vicende fuori dal campo che riguardano i nuovi innesti di assoluto valore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Dybala all’Atletico | Super scambio a gennaio

Dalla Spagna: Calciomercato Juventus, Ronaldo ritrova Sergio Ramos | Doppio colpo!