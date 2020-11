Calciomercato Juventus, Messi lo fa fuori | Il Barcellona prova lo scambio

A determinare l’addio al Barcellona sarebbe colpa di Leo Messi, così i catalani offrono il calciatore alla Juventus: proposto lo scambio

Scoppia un nuovo caso nel Barcellona, al centro del quale ancora una volta ci sarebbe Lionel Messi. L’argentino sarebbe il maggiore ostacolo all’interno del club catalano per il rendimento di Antoine Griezmann, così per tenere il numero dieci i blaugrana sono pronti a far partire il francese. Tentativo di scambio con la Juventus.

Calciomercato Juventus, Messi dentro e Griezmann fuori: proposto lo scambio con de Ligt

Le recenti dichiarazioni dello zio di Antoine Griezmann, Eric Olhats, che a France Football ha rivelato che Leo Messi all’interno del Barcellona sarebbe un ”monarca” e comanderebbe su tutto, anche negli allenamenti. Così si apre un caso al quale l’argentino non vuole rispondere, come dimostrato dall’intervista in nazionale dove alle domande su Griezmann ha risposto: “Sono stanco che mi si incolpi di tutto quello che succede nel Barca”. Così ora il club catalano si trova tra due fuochi e per trattenere Messi dovrà trovare un’altra sistemazione al francese.

Spunta così la proposta degli spagnoli alla Juventus, mettendo sul piatto proprio Antoine Griezmann, in cambio di Matthijs de Ligt, valutati entrambi circa 100 milioni dal club catalano. Arriva secco il no dei bianconeri, poiché l’ingaggio del francese sarebbe troppo oneroso. Infatti Griezmann al Barcellona guadagna circa 17 milioni, mentre l’olandese nella Juventus ne guadagna 8 più bonus. Dunque uno scambio allettante ma che a queste condizioni non convince i bianconeri.

