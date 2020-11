Calciomercato Juventus, Ronaldo offerto a tre big | C’è già la data

Cristiano Ronaldo non è sicuro di proseguire con la maglia della Juventus. Il portoghese, secondo quanto riportano dalla Spagna, sarebbe stato offerto in Europa

Il futuro di CR7 con la Juventus è sempre più in bilico. I rumors dalla Spagna sono continui e lasciano intendere che uno dei calciatori più forti del mondo potrebbe lasciare l’Italia e accasarsi in una nuova big europea. Ci sarebbero importanti novità sul futuro del portoghese, come riportato da Eduardo Inda, direttore di ‘Ok Diario’, ai microfoni di ‘El Chiringuito’. La vicenda è destinata a far parlare ancora per molto tempo.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso l’addio: le ultime

Il peso economico di CR7 è evidente per le casse bianconere e potrebbe costituire un importante ostacolo anche per la sua cessione. Mendes si sta adoperando, offrendo Cristiano Ronaldo ai maggiori club europei. Le prime risposte sono già arrivate e sono diverse tra loro. Manchester United e PSG sono interessate, mentre il Bayern Monaco ha una politica societaria differente. Il contratto di Cristiano scadrà nel giugno 2022 e partendo quest’estate, il portoghese vuole ottenere un nuovo accordo col nuovo club che vada oltre quella data.

