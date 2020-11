Calciomercato Juventus, affare super con Guardiola | Scambio in attacco

La Juventus potrebbe presto concludere un affare con Pep Guardiola e il suo Manchester City: scambio in attacco

La stagione di Paulo Dybala non sta andando per il verso giusto. Il numero 10 della Juventus sta incontrando parecchie difficoltà, tanto da perdere il posto da titolare in favore di Ronaldo e Morata. Da valutare ci sono anche le grane per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2022, per il quale non si è ancora trovato un accordo tra le parti.

Juventus, offerta dal Manchester City per Dybala

Per i motivi legati in precedenza, dunque, non è da escludere la cessione di Paulo Dybala. La meta finora più probabile è la Premier League, con il Manchester City che sarebbe in prima fila e che saprebbe già come convincere la Juventus a privarsi del suo gioiellino. Uno scambio più un sostanzioso conguaglio economico per assicurarsi ‘La Joya‘.

Tanti sono i trequartisti e gli attaccanti a disposizione di Pep Guardiola, che potrebbe offrire il cartellino di Riyad Mahrez più 40 milioni di euro per Dybala. L’esplosione di Ferran Torres tra le fila dei Cityzens toglie automaticamente spazio all’algerino, che per la Juventus sarebbe un profilo molto interessante per il reparto offensivo.

