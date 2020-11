Lautaro Martinez rimane al centro delle voci riguardanti il calciomercato Inter. Possibile il suo addio al termine della stagione, con l’erede a costo zero dalla Francia

Il forte sospetto è che la cessione di Lautaro Martinez da parte dell’Inter sia stata solo rimandata al giugno 2021. Un sospetto che trova forza nelle persistenti difficoltà sul fronte rinnovo, tra domanda che tocca quota 7-8 milioni di euro e offerta che non andrebbe oltre i 5 netti complice la crisi ma forse anche un ‘piano’ ben preciso di Beppe Marotta che come scopo finale avrebbe appunto la vendita dell’attaccante argentino. In pole, nonostante i problemi di natura economica, ci mettiamo ancora il Barcellona se non altro perché ha già un accordo col suo entourage e può contare sempre – per noi che crediamo che alla fine, visto che Bartomeu si è tolto di mezzo, prolungherà il contratto in scadenza a fine stagione – su un certo Leo Messi, grande sponsor del suo compagno nell’Albiceleste.

Calciomercato Inter, 70 milioni per Lautaro ed erede a costo zero: Marotta ‘diabolico’

Oltre che preciso, il ‘piano’ di Marotta potrebbe diventare diabolico se riuscisse ad incassare una cifra consistente dalla dipartita del classe ’97 di Bahia Bianca – 70 milioni di euro sarebbero già oro nel calcio post Coronavirus – e al contempo spendere zero (lato cartellino) per il suo sostituto. In tal senso occhio a un nome nello specifico: Aguero? No, Memphis Depay. Il polivalente olandese, ‘castigatore’ della Juventus nella scorsa edizione della Champions, è in scadenza a giugno col Lione e dunque ‘occasionissima’ di calciomercato. Lo è naturalmente non solo per l’Inter, anzi al momento per lui si parla soprattutto del sopracitato Barcellona, ma il suo eventuale approdo in Catalogna è legato a Koeman la cui permanenza sulla panchina blaugrana – considerate le elezioni presidenziali in Primavera – può non andare oltre quest’annata.

Marotta e soci potrebbero mettere le mani sul 26enne di Moordrech con un quadriennale da circa 6 milioni di euro netti (più o meno 36 lordi col Decreto Crescita), sfruttando in aggiunta gli ottimi rapporti con l’agenzia SEG che ne cura gli interessi.

