Calciomercato Inter, irrompe la Juve | Offerto un giocatore!

La Juventus si muove sul calciomercato e vuole provare il colpo già a gennaio: pronta l’offerta per battere l’Inter



È un periodo particolare quello della Juventus, che dopo aver apportato diverse modifiche alla rosa e anche nello staff tecnico sta vivendo una fase di transizione e ha collezionato qualche passo falso di troppo in queste prime settimane. I bianconeri ora in Serie A sono quinti in classifica a quattro punto di distacco dal Milan, che è in vetta al campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo rifiutato | Occasione a zero dal Barcellona

La stagione però è ancora lunga e tutto può succedere, per questo non ci sono ancora grossi allarmi da parte della società che crede nel progetto Andrea Pirlo e sa che ci vuole del tempo per adattarsi a uno stile di gioco completamente diverso da quello del passato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Messi lo fa fuori | Il Barcellona prova lo scambio

Calciomercato Juventus, non solo Calhanoglu: nel mirino anche Wijnaldum

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società lavora sul calciomercato e va a caccia di nuovi affari. I bianconeri starebbero cercando un nuovo trequartista e come detto negli scorsi giorni, nel mirino c’è Hakan Calhanoglu che ha in scadenza di contratto a giugno con il Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, clausola shock | Piano Bennacer

Il turco però non è l’unico obiettivo di Fabio Paratici. La Juventus infatti starebbe monitorando anche Georginio Wijnaldum del Liverpool, per il quale c’è l’interesse anche dell’Inter. A gennaio potrebbe essere offerto il prestito di Aaron Ramsey con diritto di riscatto per battere i nerazzurri.

C’è anche la concorrenza del Barcellona, per questo i bianconeri vogliono provare a giocare d’anticipo con un’offerta già a gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Marotta prepara il dopo Lautaro | Idea a zero

Calciomercato Juventus, Ronaldo offerto a tre big | C’è già la data