Calciomercato Juventus e Inter, Messi già a gennaio | Offerta shock!

Lionel Messi ed il Barcellona potrebbero salutarsi già il prossimo gennaio: offerta clamorosa per la ‘Pulga’

La lunga telenovela durata un’intera estate sta per riprendere vita. Leo Messi ed il Barcellona, un rapporto ormai ridotto ai minimi termini e che vedrà tra gennaio e giugno l’addio della stella argentino. Proprio la prossima sessione di calciomercato vedrebbe l’arrivo di un’offerta shock al Barcellona: i dettagli.

Calciomercato, Messi-Barcellona: divorzio a gennaio, le cifre

Secondo quanto riportato dal portale inglese ‘Dailystar’, il futuro di Messi sarebbe ben presto lontano da Barcellona. Già a gennaio, sessione di mercato nella quale il Manchester City ha tutta l’intenzione di affondare l’assalto decisivo all’argentino. Un’offerta da 15 milioni di sterline, poco più di 16 milioni di euro, per convincere il Barcellona a lasciarlo partire con sei mesi di anticipo.

Messi resta infatti in scadenza il prossimo giugno ed il club catalano, che vive una grave crisi economica, potrebbe evitare di perderlo a zero la prossima estate. Omar Berrada, CFO del Manchester City, ha già sostenuto come i ‘Citizens’ siano in grado dal punto di vista economico di sostenere l’approdo della ‘Pulga’.

Situazione dunque in divenire, Guardiola insiste per Messi già a gennaio: sprint del City, si allontana l’ipotesi Serie A, Juventus ed Inter sono avvisate.

