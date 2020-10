Calciomercato Inter, non tramonta il sogno Messi | “Andrà via!”

Lionel Messi continua a essere un sogno del calciomercato dell’Inter: i nerazzurri non vogliono farsi scappare l’occasione.

Sempre più clima derby a Milano, con le due squadre che domani alle 18:00 scenderanno in campo per giocarsi il dominio della città dal punto di vista calcistico: a parlare delle tematiche più calde è stata l’ex bandiera nerazzurra Luis Suarez, raggiunto dai microfoni di AS per commentare anche la vicenda di calciomercato che ha visto protagonista Messi, a lungo accostato proprio all’Inter.

Calciomercato Inter, l’ex bandiera è sicura: Messi andrà via

Dopo un lungo tira e molla, che però non ha portato a nulla di concreto per l’Inter, Messi è rimasto al Barcellona, ma Suarez ha una sua teoria: “Conosco il Barcellona e penso che ci debba essere qualcosa di grosso che ha infastidito molto Messi per fare quello che ha fatto. Futuro? Credo che andrà via. Tra 2 o 3 mesi capiremo tutto”. L’Inter resta alla finestra, insomma, con l’obiettivo di provare ad arrivare a Messi con un accordo conveniente per le casse nerazzurre e realizzare un colpo molto simile a quello che la Juventus ha messo a segno per Cristiano Ronaldo.

Il padre di Messi, d’altronde, durante l’estate aveva aperto la propria impresa individuale iscrivendola alla Camera di Commercio di Milano e aveva anche comprato casa: l’Italia rappresenta un punto di arrivo da non sottovalutare dal punto di vista fiscale e per questo motivo la trattativa potrebbe arrivare a qualche novità in quei mesi indicati proprio da Luis Suarez.

