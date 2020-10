La Juventus rischia di veder sfumare un vecchio obiettivo di mercato. Dalla Spagna sono certi: ‘no’ ai bianconeri

Dopo lo scialbo pari in casa del Crotone, coinciso con l’espulsione all’esordio del nuovo arrivato Chiesa, la Juventus è pronta ad ‘incassare’ un’altra cattiva notizia. Il club bianconero, in ottica calciomercato, è stato allontanato da top player seguito per lungo tempo da Paratici: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dybala si allontana | Ipotesi scambio col Real

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto a Mbappe | Cifra clamorosa!

Calciomercato Juventus, niente top player dalla Spagna

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, la Juventus starebbe per incassare un clamoroso ‘no’. Il club bianconero è infatti stato escluso da Marcelo per il suo futuro. Il laterale verdeoro lascerà il Real Madrid nel 2021 rescindendo il contratto e ha già scartato l’ipotesi bianconera.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Nella mente di Marcelo la priorità potrebbe essere un ritorno in Brasile così come una nuova avventura nel calcio arabo. Ma non solo. Il terzino è allettato dalla MLS, con l’Inter Miami di Beckham pronto ad accoglierlo tra pochi mesi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bomber a 6 milioni | Juventus ko!

In scadenza con le ‘Merengues’ nel 2022, Marcelo nei piani del Real verrebbe rimpiazzato da Alaba, in uscita dal Bayern Monaco. Nonostante la grande amicizia con Cristiano Ronaldo che ha sponsorizzato il suo acquisto per lungo tempo, Marcelo guarda lontano da Torino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, vola da Klopp | 90 milioni!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super colpo ‘grazie’ a De Sciglio | I dettagli